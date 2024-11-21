メ～テレ（名古屋テレビ） 21日未明、愛知県豊田市の住宅で火事があり、現場から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 午前2時50分ごろ、豊田市丸山町で「2階建て住宅の1階から出火している」などと119番通報がありました。 警察などによりますと、火は約7時間半後に消し止められましたが、住宅の2階から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 この家に住む杉山昌保さん（98）と連絡が取れておらず、警察は、遺