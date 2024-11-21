俳優の大沢たかおが20日までにインスタグラムを更新。寝起きを思わせるオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】大沢たかお、プライベート感あふれるオフショット大沢が太陽の絵文字を添えて投稿したのは自身のオフショット。写真には、Tシャツ姿の大沢が鏡を見ながら寝癖を気にするように髪に触れる様子や、メガネをかけてリラックスした表情で鏡を見つめる姿が収められている。プライベート感あふれ