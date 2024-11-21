右第３中手骨々折で休養していたエコロブルーム（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ダイワメジャー）は、東京新聞杯（２月９日、東京競馬場、芝１６００メートル）での復帰を視野に入れていることを２１日、加藤征弘調教師が明かした。同馬は４月６日のニュージーランドＴ・Ｇ２を制覇。ＮＨＫマイルＣを目標に調整されていたが、４月３０日の坂路調教後に歩様が乱れ、故障が判明していた。加藤征調教師は「すでに牧場で乗り始