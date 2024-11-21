南海トラフ地震に備えて、高知県沖と宮崎県沖の津波観測網が強化され、沖合での津波を最も早い場合で、これまでよりおよそ20分早く捉えられるようになりました。防災科学技術研究所は南海トラフ地震に備え、高知県沖から日向灘など宮崎県沖の海底にかけて「南海トラフ海底地震津波観測網」＝「N-net」を設置していて、このうち7月に整備の完了した18の観測地点のデータについて、気象庁が先ほど正午に、津波情報などへの活用を開始