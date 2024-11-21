群馬県の万座温泉スキー場が11月19日、2024〜2025シーズンはリフトの営業本数や滑走可能コースを一部縮小して営業すると発表しました。その理由について、「2024年9月、当スキー場はゲレンデ内のリフトやレストランの電気ケーブル、ブレーカーなどが盗難の被害を受け、復旧のための電気設備の納期および工期に時間を要するため」と説明しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】近年、銅の価格の高騰から