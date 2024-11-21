■高橋海人に意気込みを振られた永瀬廉が「じゃあ、海人さんお願いします」と速攻で振り返す展開や、永瀬に高橋がダメ出しする一幕も 【動画＆写真】永瀬廉と高橋海人の『テレ東音楽祭』コメント＆舞台裏ショット 11月20日にテレビ東京で放送された『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』に出演したKing ＆ Princeのコメントムービーと舞台裏ショットが