卓球の世界ランキング上位選手で争うワールドテーブルテニス（WTT）ファイナルズ福岡の女子シングルス1回戦で、世界ランキング6位の張本美和（16）は、同16位の韓国の田志希（32）を3-1で下し、準々決勝に進んだ。20日に行われた試合で、張本は第1ゲームを11-9で先取。第2ゲームは7-11で失ったが、第3ゲームを11-6でものにすると、第4ゲームは2-2から5連続失点でリードを許したが、そこから猛反撃を見せ、11-9で試合を決めた。張本