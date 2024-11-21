■『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系で12月30日17時30分から22時まで生放送 【画像】Number_i『第66回 輝く！日本レコード大賞』特別賞を受賞で感謝 Number_i公式X（旧Twitter）が、『第66回 輝く！日本レコード大賞』の特別賞を受賞したことを報告。感謝をポストした。 公式Xは 「『第66回 輝く！日本レコード大賞』にて『特別賞』を受賞いたしました。ありがとうございます！」 とポスト