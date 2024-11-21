21日13時現在の日経平均株価は前日比372.55円（-0.97％）安の3万7979.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は743、値下がりは841、変わらずは57。 日経平均マイナス寄与度は125.18円の押し下げでファストリ がトップ。以下、アドテスト が72.87円、ＳＢＧ が28.21円、ＴＤＫ が15.29円、東エレク が11.34円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平均を6.38円押し上げている。次いでＫＤＤＩ が5.