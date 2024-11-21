警視庁東京都渋谷区のマンションで8月、女性が殴られて死亡した事件で、事件前にも女性を暴行したとして、警視庁渋谷署は21日までに、傷害容疑で交際相手の職業不詳増田遼太郎容疑者（26）＝傷害致死罪で起訴＝を再逮捕した。署によると「覚えていないが暴力を振るったことはある」と供述。日常的に暴行していた可能性もあるとみて調べる。捜査関係者によると、女性と容疑者のスマートフォンに、けがの様子を撮影した画像が残