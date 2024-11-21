いわゆる「103万円の壁」の見直しへ向けて20日進展があった一方で、「親の手取り」で悩む学生の声を聞きました。【写真を見る】働く学生「給料明細を毎回出す」扶養控除受ける親からは「何しているんだよ」103万円の壁は見直しへ【news23】自公と国民が合意「103万円の壁」見直しへ固い握手を交わす、自民・公明の与党と国民民主党の政調会長たち。20日、3党はいわゆる「103万円の壁」の見直しを、政府の経済対策に明記するこ