Joseph Ax[２０日 ロイター] - 米南部ジョージア州の上位裁判所は２０日、看護学生の女性を殺害したとして殺人罪などに問われていたベネズエラからの不法移民の男に対し、仮釈放なしの終身刑を言い渡した。この事件は大統領選でトランプ前大統領が不法移民を攻撃する際に何度も言及していた。有罪判決を受けたのはホセ・イバラ被告（２６）。検察によると同被告は２月２２日、ジョギング中のレーケン・ライリーさん（２２）を