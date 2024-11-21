21日午前、aespaが「2024 MAMA AWARDS」のため仁川（インチョン）国際空港を通じて日本・大阪へ出国した。aespaは11月22日と23日、日本の京セラドーム大阪で開催される「2024 MAMA AWARDS」の23日の公演に出演する。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・aespa&RIIZEのスペシャルステージも！「2024 MAMA AWARDS」が史上最大規模のパフォーマンスを予告・TXT