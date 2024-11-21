「セールスデザイン講座」代表の上野 健二は、セールスデザイナーの育成を支える一般社団法人セールスデザイナー認定協会を立ち上げ。「SD Pro セールスデザイナー検定」を2024年11月18日より開始。 セールスデザイン講座「SD Pro セールスデザイナー検定」 「セールスデザイン講座」代表の上野 健二は、セールスデザイナーの育成を支える一般社団法人セールスデザイナー認定協会を立ち上げ、「SD Pro セールスデザイナ