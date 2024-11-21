香取慎吾 ソロアーティストとして活動を広げる香取慎吾が21日、11月27日に約２年７ヶ月ぶりとなる 3rd ALBUM『Circus Funk』を配信リリースする。その3rd ALBUM『Circus Funk』に収録される全11曲の楽曲情報と、12月3日と12月4日の 2日間、「国立代々木競技場 第一体育館」で開催される初のアリーナでのフェス「“Circus Funk” Festival」の全出演者が発表された。来週、11月27日に配信リリースされる 3rd ALBUM『