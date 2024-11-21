キャメル珈琲（東京都世田谷区）が運営するカルディコーヒーファームが、2025年の福袋の事前抽選販売の受付を開始。人気商品が入った「食品福袋」など、計5種類がラインアップされています。「食品福袋」には福袋限定のオリジナル商品や、和食材ブランド「もへじ」の干支商品など、21点前後が入っています。コットン生地のトートバッグつきで、価格は5000円（以下、税込み）。「コーヒー福袋人気セット」は、「ニューイヤー