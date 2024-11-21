A.C.Eが、3年ぶりに完全体でカムバックした感想を語った。11月20日午後3時、ソウル江南（カンナム）区ILCHIアートホールで、A.C.Eの3rdシングル「PINATA」の発売記念ショーケースが開かれた。「PINATA」は、A.C.Eが兵役を終えて3年ぶりに完全体で披露するシングルで、アメリカや中南米諸国で子供の祭りなどに使われる人形のピニャータに着想を得て、人間の悲しみ、痛みなどの感情と感覚を封印したものと解釈した。3年ぶりの完全体