吉田記念テニス研修センターは、2024年11月29日(金)〜12月1日(日)に「第34回三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ」を開催します。 吉田記念テニス研修センター「第34回三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ」 吉田記念テニス研修センターは、2024年11月29日(金)〜12月1日(日)に「第34回三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ」を開催。日本ランキング上位選手を選抜して行われる本大会。2024年も世