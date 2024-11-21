ホンダモビリティ南関東は、2024年11月23日(土)より、新車161店舗、中古車30店舗、合計191店舗において、世界的に有名なパティスリー「ピエール・エルメ・パリ」とコラボレーションしたキャンペーン「ホンダ クリスマスフェア」を開催します。 ホンダモビリティ南関東「ホンダ クリスマスフェア」 ホンダモビリティ南関東は、2024年11月23日(土)より、新車161店舗、中古車30店舗、合計191店舗において、世界的に有名なパ