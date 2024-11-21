政府は物価高対策などを盛り込んだ総合経済対策の規模について、２０２４年度補正予算案の一般会計の支出を１３兆９０００億円程度、民間支出を含めた事業規模を３９兆円程度とする方向で最終調整に入った。石破首相は２２日の閣議で対策を正式に決定し、２８日召集の臨時国会で、財源の裏付けとなる補正予算案の成立を目指す考えだ。首相は経済対策を巡り、２３年度の対策を上回る規模とする考えを示していた。２３年度補正予