「令和の愛人」と呼ばれるグラビアアイドル、真島なおみ（26）が21日までにインスタグラムを更新。入浴ショットを披露した。真島は「真島なおみファンの方曰く、写真集本編よりも完全アナザーカットデジタル写真集のほうがサービスカットが多かったそう『密会』もう見ましたか..?ボリューム満点100カット超えデジタルだけでの衣装もあります」と、自身のデジタル写真集「密会」をPR。写真集の一部と思われる写真を3点披露した