iznaが、デビューアルバムのリリースに向けてファンの期待を一層高めた。iznaは最近、公式SNSに1stミニアルバム「N/a」のハイライトメドレー映像を掲載。タイトル曲「IZNA」をはじめ、「TIMEBOMB」「IWALY（I will always love you）」「DRIP」「FAKE IT」と、計5曲のメロディーの一部を公開した。今回の映像には、これまで公開された3種のコンセプトフォトのビハインドカットも公開。幅広いコンセプトをこなすの表現力と圧倒的な