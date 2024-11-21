今年6月6日にオープンした東京ディズニーシー（TDS）の8番目のテーマポートである『ファンタジースプリングス』が、テーマ・エンターテイメント業界の世界的名誉「THEA賞」（ティア賞）を受賞したことが21日、わかった。【写真100枚】「THEA賞」受賞！まるで物語の世界な“新エリア全貌”THEA賞は、米国カリフォルニア州に本部を置くテーマ・エンターテイメント協会が選定するもの。『ファンタジースプリングス』は2025年THEA