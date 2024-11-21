◆第２５回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月１日、中京競馬場・ダート１８００メートル）１週前追い切り＝１１月２１日、栗東トレセンここまで重賞２勝を挙げるセラフィックコール（牡４歳、栗東・寺島良厩舎、父ヘニーヒューズ）はＣＷコースでランランガール（３歳１勝クラス）を大きく追走。最後までしっかりと脚を伸ばし、６ハロン８０秒８―１１秒４と好時計をマークした。寺島調教師は「若干、時計は速くなったと思うけど