イオンサヴールが展開する冷凍食品専門店「Picard(ピカール)」は11月22日から、人気商品を“お得な価格”で販売する「Picardブラックフライデー2024」を開始する。【関連記事】【外食の冷凍食品】すかいらーくグループの冷凍食品、求められている「簡便性」を追求、販売はほぼ倍増で推移「Picardブラックフライデー2024」は12月1日までの11日間限定で開催する。ピカールの看板商品「ミニクロワッサン」では、通常価格から1点25%オ