（MCU）のロキ役などで知られるが、米ナショナルジオグラフィック・チャンネルの新ドキュメンタリー番組『Surviving Pompeii with Tom Hiddleston（原題）』に出演することが分かった。米などが報じている。 『Surviving Pompeii with Tom Hiddleston』は、イタリア、カンパニア州にあるヴェスヴィオ火山にて西暦79年に発生した噴火と、その噴火によって残されたローマ都市、ポンペイについて探求する歴史探訪番組。