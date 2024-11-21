ENHYPENがアメリカ最大規模の野外音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」（コーチェラ)に出演することが決まった。【写真】「カッコいい！」ENHYPENの私服姿11月20日（現地時間）に発表された2025年のラインナップによると、ENHYPENは4月12、19日に登場するという。K-POPボーイズグループの歴史上、最短でのコーチェラ出演だ。K-POP界からはENHYPENのほか、BLACKPINKのジェニー、リサがソロとして、ガー