クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは11月22日12時から、『干支 レギュラー 福袋』(税込5,000円)の抽選受付を開始する。公式アプリの本会員のみが応募できる抽選販売方式。また、一部店舗限定で行う店頭販売では、2025年1月1日から『干支 レギュラー 福袋』に加え、『オリグレ 福袋』『干支 プレミアム 福袋』の3種類を販売する。KKD「ミルク クリーム スネーク」3種の福袋に入っている「オリジナル キャンバストート」は、丈