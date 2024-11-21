【モデルプレス＝2024/11/21】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫・川尻蓮・鶴房汐恩が11月20日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に生出演。「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」受賞を報告する場面があった。【写真】JO1、生放送番組でイメチェン姿お披露目◆JO1「日本レコード大賞」候補となる「優