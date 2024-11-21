演歌歌手の長山洋子（56）が21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に出演。80年代カリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたプロレスラー・ダンプ松本との因縁を明かした。【写真】かっこいい…！三味線姿が似合う長山洋子この日番組では「同年デビュー！長山洋子＆荻野目洋子…W洋子で生トーク参戦」と題し、2人を招いたスタジオトークを展開。長山はかつて出演した芸能人水泳大会での一幕を明かした