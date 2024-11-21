ホンダの全固体電池のセル模型ホンダは21日までに、電気自動車（EV）の航続距離を伸ばせる「全固体電池」の実証ラインを栃木県さくら市に設け、報道機関に公開した。来年1月に稼働を始める予定。次世代電池の本命とみられ、2020年代後半に量産して車両搭載を目指す。米テスラや中国勢が席巻するEV市場で巻き返しを図る。全固体電池はエネルギー密度が高く、ホンダは20年代後半で航続距離を従来のリチウムイオン電池と比べ2倍に