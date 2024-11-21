Image: Apple 買うべきiPhoneはこっち（SE）かもしれない！先月新たにiPhone 16シリーズを発表したApple（アップル）。そして今、さっそくiPhone SE（第4世代）登場のウワサが聞こえてきているのです！そこで、ここでは僕らのところに届いている最新のiPhone SE（ここではiPhone SE4と呼びますね）のウワサをまとめました。お納めください！ ＜目次＞ ● iPhone SE4の発表日・発売日【NEW