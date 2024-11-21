「不二家」は、12月下旬から、新しい年を迎えるのにふさわしい華やかなスイーツやお土産にぴったりのギフト商品を、全国の店舗で順次発売する。【写真】ペコちゃん人形やトートバッグ付き！数量限定の福袋も■家族団らんにぴったりなシェアスイーツ今回発売されるのは、色あざやかで楽しい商品をそろえた、家族団らんのひと時にぴったりなお正月ならではのシェアスイーツ。予約限定商品からは、こだわり素材を贅沢に飾った