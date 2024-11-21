香取慎吾が11月27日に配信リリースする3rdアルバム『Circus Funk』の全収録曲を公開。また、12月3日、4日に国立代々木競技場 第一体育館で開催される初のアリーナフェス『“Circus Funk” Festival』の全出演者も発表された。 （関連：香取慎吾、フジテレビ連続ドラマ11年ぶり主演への大きな期待磨き上げられた俳優として底力を振り返る） 同アルバムには、すでに先行配信シングルとしてリリースされて