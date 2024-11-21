「不二家」のブランド「西洋菓子舗 不二家」は、12月2日（月）から、銀座三越店限定「2025年新春福袋」の予約受付を、三越伊勢丹公式オンラインストアで実施する。【写真】「保冷トート」もかわいい！「2025年新春福袋」詳細■雑貨やお菓子を詰め合わせ今回登場する銀座三越店限定「2025年新春福袋」は、ペコちゃんデザインの雑貨やお菓子を詰め合わせた5500円の福袋。ロングセラー商品「ミルキー」の包み紙をイメージした