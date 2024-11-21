21日午前、SEVENTEENが「2024 MAMA AWARDS」のため仁川（インチョン）国際空港を通じて日本・大阪へ出発した。SEVENTEENは11月22日と23日、日本の京セラドーム大阪で開催される「2024 MAMA AWARDS」の23日の公演に出演する。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・SEVENTEEN ミンギュ、グループ愛をアピール「10年後も僕らは当然一緒」・SEVENTEENからIVEまで「20