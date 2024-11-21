赤楚衛二が主演し、上白石萌歌がヒロインを演じる映画『366日』より、ロケ地・沖縄での撮影現場レポートが到着。あわせて、美しい自然や海を背景にした場面写真やメイキング画像も公開された。【写真】赤楚衛二＆上白石萌歌『366日』、沖縄の美しい海や自然が感じられる沖縄ロケの様子本作は、かなわぬ恋を歌った失恋ソングとして2008年に発表された沖縄出身のバンド・HYの同名楽曲をモチーフにした、オリジナルラブストーリー