歌手の氷川きよしが、21日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。大みそかに放送される『第75回NHK紅白歌合戦』で、2年ぶりの紅白出演が決まったことを伝えた。【写真】氷川きよし、“美脚際立つ”全身ショット弾ける笑顔も（6枚）おととしの2022年の紅白歌合戦でのパフォーマンスを最後に歌手活動を休止し充電期間に入った氷川きよし。今年の夏には東京・大阪で25周年記念コンサートを開催するなど、1年8ヵ月ぶ