【「キャッツ・アイ」完全新作アニメ】 ディズニープラス「スター」で2025年独占配信 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、北条司氏原作「キャッツ・アイ」の完全新作アニメを動画配信サービス「ディズニープラス」にて2025年に独占配信する。 これはシンガポールで開催された「ディズニー・コンテンツ・ショーケース」