【モデルプレス＝2024/11/21】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が21日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。Number_i（ナンバーアイ）の岸優太が原因となったハプニングについて明かした。【写真】timelesz菊池風磨のキスシーン◆菊池風磨、岸優太のせいでハプニング発生忘れられない海外旅行の思い出について聞かれた菊池は「僕が初めてプライベートで海外に行ったのがアメリカ・ロサンゼルス