156.29ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.22エンベロープ1%上限（10日間） 154.99現値 154.70一目均衡表・転換線 154.6810日移動平均 153.6821日移動平均 153.13エンベロープ1%下限（10日間） 152.92一目均衡表・基準線 151.93200日移動平均 151.07ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 149.61100日移動平均 146.89一目均衡表・雲（上限） 144.95一目均