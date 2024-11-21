ディズニープラス「キャッツ❤アイ」ティザービジュアル (C)北条司/コアミックス ウォルト・ディズニー・ジャパンは、北条司原作の「キャッツ❤アイ」を2025年に完全新作アニメ化し、動画配信サービス「Disney+」の「スター」にて独占配信する。ティザービジュアルやSpecial Teaser Movieも公開されたほか、オリジナルテーマの歌唱をAdoが担当することも発表されている