会談に臨む立憲民主、日本維新の会、国民民主各党の政策担当者＝21日午前、国会立憲民主党の重徳和彦政調会長は21日、日本維新の会の青柳仁士国会議員団政調会長代行、国民民主党の浜口誠政調会長と国会内で会談した。28日召集の臨時国会に向け、立民の緊急経済対策や提出法案への協力を呼びかけた。青柳、浜口両氏は持ち帰った。立民は、能登半島地震の被災地復興や物価高対策を含む総額7兆4千億円の緊急経済対策をまとめてい