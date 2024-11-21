米大リーグ、ドジャースの大谷翔平＝9月笹川スポーツ財団は21日、全国の18歳以上を対象にした「好きなスポーツ選手」調査の結果を発表し、米大リーグ、ドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献した大谷翔平が41.5％で1位だった。2位は3.6％でバレーボールの石川祐希（ペルージャ）、3位は2.1％でボクシングの井上尚弥（大橋）だった。6〜7月に全国の3千人を対象に調べた。