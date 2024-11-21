テレビ朝日系で1970〜80年代に放送され人気を博した石原プロモーション制作のドラマ「西部警察」の新シリーズ写真集「西部警察PERSONAL10 石原裕次郎」（青志社）が、21日に発売された。小川知子「とても色気のある人だった」≪訃報・火野正平さん≫「西部警察」は、石原裕次郎さん、渡哲也さんらが出演した刑事アクションドラマ。2021年から刊行が始まった写真集シリーズは当時の撮影秘話を紹介するもので、第10弾は、裕次郎さん