【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■BABYMONSTER初のワールドツアーが2025年1月ソウルからスタート！ BABYMONSTERによる「BAEMON NEWS7」のビハインド映像が10月20日に公開された。 ファンクラブ名の発表に続き、再びニュースキャスターに変身したRORAは、溢れる自信をもって撮影に臨んだ。コメント後、呼応を誘導し、言葉がもつれた瞬間には臨機応変に対応するなど老練さが目立った。しか