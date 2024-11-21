■『コーチェラ2025』ヘッドライナーは、レディー・ガガ、Green Day、ポスト・マローン、トラヴィス・スコット 【写真】『コーチェラ2025』出演アーティスト一覧 2025年4月11日～13日、18日～20日（現地時間）にアメリカ・カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される、アメリカ最大級の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』