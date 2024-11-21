■ルイ・ヴィトンのウィメンズ アーティスティック・ディレクターであるニコラ･ジェスキエールによるカスタムアンサンブルをまとって登場 【写真】ルイ・ヴィトンをまとい美しく歌う東京ドーム公演のフィリックス ルイ･ヴィトン公式X（旧Twitter）で、Stray KidsのFelix（フィリックス）が、ルイ・ヴィトンをまとうライブ写真が公開された。 現在、『Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞』を開催