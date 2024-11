SEVENTEENが、K-POPアーティストでは初めて米ディズニーの年末特集ステージに立つ。20日(現地時間)、米ABCによると、SEVENTEENは12月1日に放送される「The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular」(以下、「The Wonderful World of Disney」)に出演し、「Santa Claus Is Coming to Town」の単独ステージを披露する予定だ。「The Wonderful World of Disney」は、今年で9回目となるディズニーの特集番組だ。これまで