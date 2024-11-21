太平洋戦争中、戦闘機で交戦し亡くなった日米両国の搭乗員を追悼する式典が、諫早市で開かれました。 諌早市小長井町80年前の21日、アメリカ軍のB29爆撃機と大村海軍航空隊のゼロ(零)戦が白木峰の上空で交戦、墜落しました。 追悼式は日米友好追悼の会が開き、犠牲となったアメリカ兵11人と、坂本 幹彦少佐のめい福を祈りました。 （日米友好追悼の会 荒川 明継 会長(74)） 「平和な世界を作ろうという意